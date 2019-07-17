В Самаре из-за ремонта теплосетей могут частично перекрыть проезд через Комсомольскую площадь

СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-17T09:27:47+03:00

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В Самаре на этой неделе приступили к замене участка теплотрассы на улице Спортивной в районе Комсомольской площади. Работы там планируется вести ежедневно, в том числе и в выходные. Об этом сообщает пресс-служба Предприятия тепловых сетей.

- Под замену попадает фрагмент трубопровода от памятника Юрию Деточкину с пересечением улицы Спортивной и заходом вглубь во двор между домами №№1 и 3а. Во время реконструкции возможно частичное ограничение движения транспорта через Комсомольскую площадь. Заранее приносим извинения за временные неудобства, - рассказал главный инженер предриятия Максим Батурин.

Теплоэнергетики планируют заменить на этом участке более 250 метров труб. Их диаметр будет увеличен с 370 до 400 мм. Ориентировочно, ремонт будет завершен до 1 сентября.

Отметим, что в ближайшее время теплоэнергетики приступят к ремонту еще одного участка теплосетей — на пересечении Московского шоссе и улицы Ново-Вокзальной. Сколько там продлятся работы, пока не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU