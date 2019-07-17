2019-07-17T09:53:34+03:00
Общество

В Самарской области ученые нашли редкий папоротник и болотную калужницу

Эти растения почти не встречаются на территории 63 региона
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: музей имени П.В. АлабинаФото: музей имени П.В. Алабина
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Сотрудники музея Алабина провели в Самарской области экспедицию по изучению природы Сызранского и Шигонского районов. Итогом этих исследований стало то, что ученые нашли редкие растения: костенц северный, двурядник, калужница болотная и белокрыльник болотный.

- Экспедицией была осмотрена популяция редчайшего папоротника региона — костенца северного. Сейчас достоверно известно о существовании 5 кустиков этого растения в памятнике природы «Рачейские скалы». В «Рачейской тайге» был найден краснокнижный вид плауна — двурядник. Там же было обнаружено место произрастания калужницы болотной — редкого растения для региона, - сообщили в пресс-службе музея имени Алабина.

За время экспедиции исследователи сделали сотни фотографий и собрали различные материалы. В дальнейшем они пополнят коллекции музея и будут использоваться в работе учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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