Чиновники рассчитали тарифы для проезда по дорогам в Самарской области

СЕГОДНЯ 10:50 2019-07-17T10:54:46+03:00

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области разработало документ, который устанавливает предельное значение максимального размера платы за проезд по платным дорогам региона, построенных или реконструированных на основе концессионных соглашений. Транспортные средства, за проезд на которых будет взиматься плата, разделили по группам в зависимости от количества осей и габаритной высоты.

- Максимальная стоимость 1 километра пути для владельцев легковых автомобилей, мотоциклов и автомобилей с прицепом до 2 метров составит 2,1 рубля; для владельцев фургонов, пикапов и мини-фургонов — 4,1 рубля, для водителей грузовиков, автобусов, в том числе туристических и междугородных, - 8,2 рубля, а для водителей транспорта с 3 и более осями или прицепом выше 2,6 метра — 12,3 рубля, - сообщается в постановлении правительства Самарской области, размещенном на сайте регионального минтранса.

Насколько известно, проект прошел антикоррупционную экспертизу и никакие нарушения в нем найдены не были. Как отмечают чиновники, принятие этого проекта позволит привлечь частный капитал в дорожную отрасль, а также не допустить переложение последствий неэффективной деятельности частного сектора на обычных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU