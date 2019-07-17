Житель Самары благодаря маме выиграл в лотерею полмиллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:29 2019-07-17T12:29:00+03:00

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В Самаре стало на одного счастливчика больше. Недавно местный житель стал обладателем 500 тысяч рублей. Эти деньги инженер Денис Трусов выиграл в лотерею и все благодаря своей маме, которая подарила ему счастливый билет.

- Участие в лотереях — давняя традиция нашей семьи. Начала ее моя мама. Когда я увидел сумму выигрыша, то первым делом позвонил маме и рассказал, что ее мечта сбылась, - приводит пресс-служба «Столото» словам самарца.

Мужчина уже придумал, куда потратит свой выигрыш. Он решил, что на эти деньги свозит свою мать отдохнуть за границу.

ИСТОЧНИК KP.RU