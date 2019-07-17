2019-07-17T12:56:14+03:00
Общество

Самарские власти придумали, как помочь дольщикам 6 проблемных объектов

Некоторые дома достроят, а дольщикам других предложат денежные компенсации
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сейчас в регионе в списке проблемных находятся 47 объектовСейчас в регионе в списке проблемных находятся 47 объектовФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре прошло очередное заседание межведомственной комиссии по решению проблем обманутых дольщиков. Сейчас в перечне проблемных находятся 47 домов, для 25 из них инвесторов пока не нашли, а вот по 6 объектам уже сформировали определенные решения.

- Министерством строительства Самарской области совместно с муниципальными органами власти в Самаре сформировано 24 участка общей площадью 34 гектара для предоставления в качестве компенсаций инвесторам-застройщикам проблемных объектов, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ходе заседания стало известно, что дольщики недостроя в микрорайоне 3 «Северный» в Тольятти получат денежные компенсации. На них согласились 34 человека. Свои деньги они получат уже в ноябре-декабре этого года. Обманутым дольщикам дома на улице Вилоновской, 60 в Самаре также предложили денежные компенсации, которые они смогут получить да конца 2019 года.

Что касается дольщиков дома на пересечении улиц Владимирской и Карла Маркса, то потенциальному инвестору предоставят компенсационную площадку для решения их проблем. Здание демонтируют до 1 марта 2020 года. Добросовестного застройщика минстрой должен найти до 1 июня того же года.

С застройщиком дома на улице Коммунистической, 18а в Тольятти было заключено соглашение, согласно которому объект должны ввести в эксплуатацию до конца 2019 года. Дольщики объектов: Средневолжскстрой», ПМК-97, «Гагаринец», «Дальстрой» получат квартиры в ЖК «Рассвет» на 18 км Московского шоссе. Предполагается, что их права будут удовлетворены не позднее 2021 года. Что касается долевки в границах улиц Вилновской, Никитинской и Буянова, то инвестор ООО «Донстрой» гарантировал без доплат ввести дом в эксплуатацию в 2022 году. 10 дольщиков, которые согласились на квартиры вне этого объекта, получат свое жилье уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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