В Самарской области монахи и губернатор выпустили в Волгу санитаров реки

СЕГОДНЯ 13:46 2019-07-17T13:55:09+03:00

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В Самарской области продолжают восстанавливать популяцию стерляди в Волге. Ежегодно в реку выпускают около 900 тысяч мальков. В среду, 17 июля, водоем пополнили еще 56 тысяч мальков стерляди, которые выросли в рыбоводческом хозяйстве Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря. Их выпустили в селе Винновка Ставропольского района. Участие в этом событии приняли губернатор Дмитрий Азаров и митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

- Эта работа будет продолжена стараниями разных людей - профессионалов и доброходов. Надеемся, через пару лет сможем вывести стерлядь из Красной книги. Наша цель - восстановление популяции стерляди в Волге, в Самарском крае, некогда славном и богатом этой рыбой, - отметил глава региона.

Как сообщают в областном правительстве, монахи занимаются разведением стерляди с 2014 года. Молодь выращивают из икры, закупленной в Астраханской области. За это время монахи успели выпустить в Волгу более 1,2 млн особей. Как правило, мальков отправляют в реку, когда они достигают веса в 3-5 граммов. Монахи рассчитывают, что одна стерлядь, которую, к слову, называют санитаром реки, сможет давать потомство до 6 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU