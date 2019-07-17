В Тольятти двое подростков устроили на родительских машинах опасные «покатушки» по дорогам

СЕГОДНЯ 15:05 2019-07-17T15:05:29+03:00

Мальчики взяли машины без спроса, а потом еще попытались скрыться на них от полицейских

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В Тольятти сотрудники ГИБДД задержали двоих подростков, которые катались на родительских автомобилях Volkswagen Touareg по парковке Дома культуры и творчества.

- Полицейские попытались остановить иномарки, но водители проигнорировали их требования и попытались скрыться. Через некоторое время нарушителей удалось поймать. Ими оказались мальчики 14 и 15 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По словам подростков, они списались в соцсетях и решили покататься на иномарках своих родителей. При этом они поменялись автомобилями. В отношении парней полицейские собрали административные материалы за вождение без прав, за игнорирование требований сотрудников ГИБДД об остановке, а также за управление водителями, не вписанными в полис ОСАГО. Всю имеющуюся информацию стражи порядка направили в отдел участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних для принятия необходимых мер к родителям подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU