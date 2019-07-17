В Самарской области 46 мигрантов из Узбекистана попали в больницу с отравлением

СЕГОДНЯ 16:16 2019-07-17T16:17:52+03:00

Пострадавшие приехали в регион для работы и жили обособлено в Сызранском районе

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В Самарской области правоохранители начали доследственную проверку по факту массового отравления людей. ЧП произошло в селе Кошелевка Сызранского района. Оттуда в больницу с признаками отравления были госпитализированы 46 граждан республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- По предварительным данным, в 2019 году в Самарскую область из Узбекистана приехали 60 человек, чтобы заниматься сельскохозяйственными работами. Они обособленно жили в одном из домов в Сызранском районе. Еду они себе готовили самостоятельно. В больницу мужчины поступили 16-17 июля, - рассказали следователи.

Насколько известно, иностранцы получили вред здоровью небольшой и средней тяжести. Им оказывается все необходимая медпомощь. Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU