2019-07-17T19:55:10+03:00
Общество

В массовой гибели рыбы на Волге виноваты водоросли-убийцы

Сине-зеленые водоросли из-за излишне активного размножения поглощают кислород и рыбе его просто не хватает
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Массовая гибель рыбы в Волге в районе Климовки, которая так напугала и возмутила жителей региона, скорее всего вызвана сине-зелеными водорослями. Начальник отдела госконтроля, надзора и и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Росрыболовства Галина Сидорова рассказала, что на место замора рыбы выезжала группа специалистов, они взяли пробы воды. В ней нет загрязняющих веществ, зато очевидной стала ежегодная проблема - вода цветет.

- По предварительной информации мы можем констатировать замор рыбы из-за цветения сине-зеленых водорослей, которые поглощают кислород и его не хватает рыбе. Об этом говорит и тот факт, что к берегу прибило только один видовой состав - молодь окуня, этот вид больше всего подвержен кислородному голоданию. Эта проблема возникает каждый год с середины июля, - отметила специалист Росрыболовства.

Напомним, что жители сняли плавающие трупики рыбы в Волге и забили тревогу. Специалисты отправились посмотреть, не была ли смерть рыбешек связана с какими-либо действиями человека.

На Волге в районе Климовки на берег выбросило множество дохлой рыбы .Видео: паблик ТОЛЬЯТТИ

ИСТОЧНИК KP.RU

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