Трассу Тольятти — Ягодное обновят и расширят до 4 полос движения

СЕГОДНЯ 07:56 2019-07-18T07:57:53+03:00

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В Самарской области начинается реконструкция дороги Тольятти — Ягодное в Ставропольском районе. В среду, 17 июля, региональное министерство транспорта и автомобильных дорог заключило соответствующий госконтракт. Подрядчиком было выбрано ООО «Автодоринжиниринг».

- Подрядной организации предстоит вынести инженерные коммуникации на участке протяженностью 7,66 км и провести подготовительные работы. Также она должна будет расширить дорогу до 4 полос на отрезке в 0,6 км. Общая стоимость первого этапа работ составит 371,97 млн рублей, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

По итогам реконструкции в Ставропольском районе появятся две транспортные развязки на въездах в особую экономическую зону Тольятти и путепровод для проезда сельхозтехники. Общая протяженность участка реконструкции составит 7,66 км, а стоимость работ — 2,6 млрд рублей. По словам чиновников, обновление дороги поможет увеличить ее пропускную способность. Также проект предусматривает увязку трассы с обходом Тольятти с мостом через Волгу, которые войдут в международный транспортный маршрут «Европа — Западный Китай».

ИСТОЧНИК KP.RU