На окраине Самары два дня нельзя будет купить алкоголь

СЕГОДНЯ 08:15 2019-07-18T08:16:46+03:00

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В Красноглинском районе Самары решили ввести полный запрет на розничную продажу алкоголя. Ограничения будут действовать 23 и 31 июля. Об этом сообщается в распоряжении правительства Самарской области, опубликованном на его официальном сайте.

- Запрет на продажу алкогольной продукции будет введен на территориях отдельных населенных пунктов г.о. Самара в дни открытия и закрытия молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга», - говорится в документе.

Так, в поселке Прибрежный не будут продавать спиртное в границах улиц: Звездная, 1-17, Парусная, 1-32, Труда, 1-22, Юности, 1-9, Никонова, 1-5, Овчарова, 1-7, Знаменосная, 3-5, Прибрежная, 2-20. В поселке Винтай: Гагарина, 1-18, Лесная, 2-10, Западная, 1-13, Школьная, 1-41, Озерная, 1-34, Советская, 1-19, Восточная, 1-15. В селе Пискалинский Взвоз: Озерная, 1-38, Школьная, 1-40. В селе Задельное: Школьная, 1-57, Северная, 1-17, Набережная, 1-34, Восточная, 1-24.

ИСТОЧНИК KP.RU