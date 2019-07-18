В Самаре разбойник с ножом ворвался в дом пенсионерки и забрал у нее тысячу рублей

СЕГОДНЯ 08:35 2019-07-18T08:35:47+03:00

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Недавно в полицию Самары обратилась 86-летняя местная жительница. Она рассказала, что на нее было совершено разбойное нападение. Неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, отобрал у пенсионерки телефон и 1 тысячу рублей. При это произошло все у нее дома.

- Примерно в 15:30 неизвестный мужчина постучался в деверь частного дома женщины, который находится на улице Радиальной. Сначала пенсионерка разговаривала с ним через дверь, но потом неожиданный визитер уговорил ее открыть ему. Сразу после этого мужчина втолкнул женщину в дом и потребовал деньги. Когда она сказала, что у нее ничего нет, он сам прошел по всем комнатам и наткнулся на сотовый телефон и 1 тысячу рублей. Он забрал их и скрылся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские объявили злоумышленника в розыск. Спустя некоторое время предполагаемого преступника удалось найти. Им оказался безработный и ранее судимый за кражу 39-летний житель Похвистневского района. Мужчина признал свою вину. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU