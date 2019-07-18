В Самаре молодой человек устал ходить по земле и устроил забег по машинам
Жители одного из дворов на улице Олимпийской в Самаре стали «жертвами» неизвестных хулиганов. Они попортили там несколько автомобилей. Момент происшествия попал на подъездную камеру видеонаблюдения, установленную программой «Безопасный дом». На записи видно, как вечером в среду, 17 июля, компания молодых людей прогуливается по двору. В какой-то момент одному из них наскучило ходить по земле, и он решил продолжить свой путь по припаркованной иномарке. В дальнейшем, по словам местных жителей, парень прошелся еще по нескольким машинам, оставив не только свои грязные следы, но и вмятины.
- Hyundai Solaris, ВАЗ-2106, Renault Logan, Toyota Corolla. Возможно, в этом списке еще больше машин, - сообщает группа «ДТП 163 Самара».
Пользователи соцсети сразу же придумали 1000 и 1 способ как наказать вредителей, некоторые из которых были довольно кровожадным. Представители паблика «ДТП 163 Самара», предположили, что машины повредили подростки, и прежде чем наказывать, нужно сначала найти их родителей и решить вопрос по-хорошему — добиться возмещения ущерба.
В Самаре во дворе на Олимпийской неизвестный бегал по машинам.
ИСТОЧНИК KP.RU