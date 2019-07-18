В Тольятти на 36 году жизни скончался журналист Михаил Куракин

СЕГОДНЯ 10:32 2019-07-18T10:33:11+03:00

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В среду, 17 июля, в Тольятти скончался журналист Михаил Куракин. Ему было 35 лет. По предварительным данным, он покончил с собой. Об этом в соцсетях сообщили близкие журналиста.

- Журналиста Михаила Куракина не стало. Очень мутная история. Лично я не верю, что он сделал это сам. Не такой он был человек. К тому же он накануне купил новый телефон, получил хорошую работу. Все это нелепо и странно. Что же случилось? Очень надеюсь, что хоть какие-то ответы найдут полицейские в изъятых гаджетах Михаила, - написала блогер Наталья Ширяева в Фейсбуке.

Насколько известно, журналист не оставил предсмертной записки, но за день до кончины на своей странице в соцсети он опубликовал странную запись: «Не знаю почему, но, кажется, у меня серьезные проблемы».

Отметим, что Михаил Куракин работал в издании «Хронограф», на портале Неслухи.РФ, а в последнее время руководил тольяттинским агентством информационно-политических технологий «Горизонт» и сотрудничал с некоторыми самарскими СМИ. Прощание с Михаилом Куракиным состоится в пятницу, 19 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU