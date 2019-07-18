2019-07-18T14:04:05+03:00
Общество

В Самарской области полицейские нашли у жителей 78 ружей и более 350 патронов

Полицейские заподозрили, что владельцы этого оружия и боеприпасов, хранили их незаконно
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские изъяли незаконное оружие в рамках акции "Арсенал"Полицейские изъяли незаконное оружие в рамках акции "Арсенал"Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области полицейские подвели итоги акции «Арсенал», которая была направлена на выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Итогом ее стало изъятие нескольких десятков стволов и сотен патронов.

- Правоохранители проверили 992 владельца охотничьего оружия и составили 52 административных протокола. В итоге было изъято 78 единиц оружия и 357 патронов различного калибра, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Как отмечают в облГлавке, благодаря этому рейду удалось выявить 7 человек, которые могут быть связаны с незаконным оборотом оружия. В настоящее время по фактам незаконного хранения и изготовления оружия возбуждено 8 уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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