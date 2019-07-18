2019-07-18T14:54:36+03:00
Общество

Самарский политех стал одним из 15 лучших технических вузов России

Также вуз занял высокие позиции и в рейтингах по отдельным предметам
Анастасия ФИЛАТОВА
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В рейтинге «Национальное признание — 2019» Самарский политех занял 39 строчкуВ рейтинге «Национальное признание — 2019» Самарский политех занял 39 строчку
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Появился рейтинг «Национальное признание — 2019», в который вошли около 700 вузов России. В него попал и Самарский государственный технический университет. В общем списке вузов он занял 39 строчку, а среди технических — 14 место.

- Опорный вуз занял высокие позиции и в рейтингах по отдельным предметам. Так, в категории «ЖКХ, домоводство, бытовое обслуживание» политех закрепился на втором месте, в категории «Водное хозяйство» – на третьем, «Строительство. Архитектура» – на четвертом, а «Охрана окружающей среды. Экология человека» – на седьмом, - сообщили в пресс-службе университета.

Также вуз попал в топ-30 учебных заведений в разделах «Математика», «Химия», «Химическая технология», «Механика», «Электротехника», «Энергетика». Кроме того, политех отметили в предметных рейтингах «Физика», «Автоматика. Вычислительная техника», «Машиностроение», «Народное образование. Педагогика» и «Экономика. Экономические науки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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