В Самаре перекроют движение транспорта на пересечении Аэродромной и Волгина

СЕГОДНЯ 16:09 2019-07-18T16:11:03+03:00

Запрет на движение будет действовать с 19 по 22 июля Фото: Архив "КП"

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В Самаре на три дня закроют проезд личного и общественного транспорта в районе пересечения улиц Аэродромной и Волгина. Об этом сообщает департамент транспорта Самары.

- С 00:00 19 июля до 3:00 22 июля будет введено ограничение движения транспорта на участках улиц Аэродромной и Волгина. На время ремонта трамваи ходить не будут, - уточнили в Твиттере представители ведомства.

Временная схема ограничения движения

Трамваи будут курсировать по скорректированной схеме:

- маршрут № 1 — от улицы Чапаевской до улицы Тухачевского;

- маршрут № 3 — улица Кабельная — автостанция «Аврора» - улица Кабельная и улица Чапаевская — улица Тухачевского — улица Чапаевская, 4;

- маршрут № 18 — Постников овраг — улица Тухачевского — Постников овраг;

- маршрут № 23 – улица Тухачевского — ж/д вокзал — Постников овраг — дом печати — автостанция «Аврора» — улица Красных Коммунаров — дом печати — Постников овраг — ж/д вокзал — улица Тухачевского.

ИСТОЧНИК KP.RU