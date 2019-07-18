2019-07-18T16:11:03+03:00
Общество

В Самаре перекроют движение транспорта на пересечении Аэродромной и Волгина

Ограничения коснутся и трамваев
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Запрет на движение будет действовать с 19 по 22 июляЗапрет на движение будет действовать с 19 по 22 июляФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре на три дня закроют проезд личного и общественного транспорта в районе пересечения улиц Аэродромной и Волгина. Об этом сообщает департамент транспорта Самары.

- С 00:00 19 июля до 3:00 22 июля будет введено ограничение движения транспорта на участках улиц Аэродромной и Волгина. На время ремонта трамваи ходить не будут, - уточнили в Твиттере представители ведомства.

Временная схема ограничения движения

Временная схема ограничения движения

Трамваи будут курсировать по скорректированной схеме:

- маршрут № 1 — от улицы Чапаевской до улицы Тухачевского;

- маршрут № 3 — улица Кабельная — автостанция «Аврора» - улица Кабельная и улица Чапаевская — улица Тухачевского — улица Чапаевская, 4;

- маршрут № 18 — Постников овраг — улица Тухачевского — Постников овраг;

- маршрут № 23 – улица Тухачевского — ж/д вокзал — Постников овраг — дом печати — автостанция «Аврора» — улица Красных Коммунаров — дом печати — Постников овраг — ж/д вокзал — улица Тухачевского.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Администрация Сызрани формирует кадровый резерв
Дмитрий Азаров предложил включить тему российско-белорусской дружбы в школьную программу
В Тольятти на Громовой "открыли" новый фонтан
В Самарской области возросло число отравившихся рабочих из Узбекистана
Им просто нужно чуть больше внимания: в Самаре расскажут, как жить рядом с детьми с синдромом Дауна
Владелице кооператива, обманувшей россиян на 3 млн рублей, официально предъявили обвинение
Скончался легенда самарской медицины Николай Манаков
Самарский политех стал одним из 15 лучших технических вузов России
ФАС занялась выяснением законности повышения цен на проезд в маршрутках Самары
В Самарской области полицейские нашли у жителей 78 ружей и более 350 патронов
В Самарской области проверили привезенные из Краснодарского края арбузы
"Это будет просто бомба!" В Самаре снимают второй сезон популярного сериала "Все по-честному"
В Тольятти 19-летний парень переходил дорогу по «зебре» и попал под колеса «Приоры»