2019-07-18T17:46:24+03:00
Общество

Им просто нужно чуть больше внимания: в Самаре расскажут, как жить рядом с детьми с синдромом Дауна

На радио «Комсомольская правда» — Самара» выходит специальный проект «Солнечные дети»
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Это такие же дети. Просто им нужно чуть больше внимания, и общаться с ними важно по-другому.Это такие же дети. Просто им нужно чуть больше внимания, и общаться с ними важно по-другому.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Радио «Комсомольская правда» — Самара» 98,2FM запускает специальный проект «Солнечные дети». Каждую неделю мы будем рассказывать о детях с синдромом Дауна и организациях, которые помогают им адаптироваться.

— Мы до сих пор не знаем, сколько в России живет людей с синдромом Дауна. Такой статистики нет в открытом доступе. При этом, по данным общественных организаций, ежегодно в стране рождается больше 2 тысяч детей с синдромом Дауна, — объясняет ведущая проекта «Солнечные дети» Мария Шестерикова. — Мы хотим показать, что синдром Дауна — это не болезнь, его не нужно лечить. Это такие же дети. Просто им нужно чуть больше внимания, и общаться с ними важно по-другому.

Герои цикла программ — родители детей, которые не сдались. Они расскажут, как им удается справляться с особенностями ребенка. Эксперты в программе объяснят, куда обращаться, если родился ребенок с синдромом Дауна.

— Цель нашего проекта — показать обычную жизнь обычных семей, в которых воспитываются особенные дети. Их повседневные радости и трудности, увлечения, учебу, семейные праздники, творческие занятия, спорт. В интервью родители поделятся своими историями, расскажут о своих детях, дадут советы по воспитанию детей с особенностями развития. Приглашаем экспертов, рассказываем о льготах для них, возможностях отдыха и воспитанию толерантности у здоровых детей. Особая часть программ будет о проблемах инклюзивного образования детей, — прокомментировала автор проекта главный редактор «Комсомольской правды» — Самара» Айна Утибаева.

Первая программа, посвященная «Театру без границ», в которой занимаются дети с синдромом Дауна, уже вышла. Ее можно послушать по ссылке. Программы будут выходить по понедельникам в 12:03. Включайте радио 98,2FM уже 22 июля и в полдень и слушайте, как с помощью искусства помочь детям выражать свои мысли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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