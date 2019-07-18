В Самаре заведующая детсадом подкупала чиновников

СЕГОДНЯ 21:21 2019-07-18T21:21:32+03:00

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В Самаре условный срок получила заведующая детским садом. Как сообщает СУ СК России по Самарской области, Ольге Минаковой обвинили в даче взятки. Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

- Следствием и судом установлено, что с октября 2014 года по март 2017 года Минакова передавала должностным лицам Департамента образования администрации Самары в несколько приемов взятки в виде денег в размере от 4 до 8 тысяч рублей ежемесячно за общее попустительство по службе, а всего на общую сумму – 180 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете.

Суд по делу Минаковой уже состоялся. Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU