2019-07-18T21:21:32+03:00
Происшествия

В Самаре заведующая детсадом подкупала чиновников

И получила условный срок
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Женщина несколько лет приносила взятки чиновникамЖенщина несколько лет приносила взятки чиновникамФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре условный срок получила заведующая детским садом. Как сообщает СУ СК России по Самарской области, Ольге Минаковой обвинили в даче взятки. Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора.

- Следствием и судом установлено, что с октября 2014 года по март 2017 года Минакова передавала должностным лицам Департамента образования администрации Самары в несколько приемов взятки в виде денег в размере от 4 до 8 тысяч рублей ежемесячно за общее попустительство по службе, а всего на общую сумму – 180 тысяч рублей, - сообщили в следственном комитете.

Суд по делу Минаковой уже состоялся. Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семья из Кемерово ехала на юг, а попала в ДТП под Сызранью
В Тольятти достроят улицу Офицерская
В Самарской области на крючок рыбака попалась хищная черепаха
Администрация Сызрани формирует кадровый резерв
Дмитрий Азаров предложил включить тему российско-белорусской дружбы в школьную программу
В Тольятти на Громовой "открыли" новый фонтан
В Самарской области возросло число отравившихся рабочих из Узбекистана
Им просто нужно чуть больше внимания: в Самаре расскажут, как жить рядом с детьми с синдромом Дауна
В Самаре перекроют движение транспорта на пересечении Аэродромной и Волгина
Владелице кооператива, обманувшей россиян на 3 млн рублей, официально предъявили обвинение
Скончался легенда самарской медицины Николай Манаков
Самарский политех стал одним из 15 лучших технических вузов России
ФАС занялась выяснением законности повышения цен на проезд в маршрутках Самары
В Самарской области полицейские нашли у жителей 78 ружей и более 350 патронов
В Самарской области проверили привезенные из Краснодарского края арбузы
"Это будет просто бомба!" В Самаре снимают второй сезон популярного сериала "Все по-честному"
В Тольятти 19-летний парень переходил дорогу по «зебре» и попал под колеса «Приоры»