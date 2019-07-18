В Тольятти иностранец пытался подкупить полицейского

18 Июль 22:44 2019-07-18T22:44:38+03:00

Но тот от взятки отказался

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В Тольятти перед судом предстал Баолинь Сюй. Иностранца обвинили в покушение на дачу взятки. Доказательства были собраны следственным отделом по Автозаводскому району Тольятти СУ СКР По Самарской области.

- Следствием и судом установлено, что 4 апреля 2019 года Баолинь, будучи в торговом центре, попытался подкупить полицейского. Он предложил ему 110 тысяч рублей за прекращение проверки по факту обнаружения продукции с признаками контрафакции. Однако сотрудник полиции от взятки отказался, - сообщили в региональном Следственном комитете.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в доход государства в размере 250 тысяч рублей.

- В силу ст. 72 ч. 5 УК РФ в счет отбытия наказания зачтен срок содержания под стражей, на основании чего Баолинь освобожден полностью от наказания, в связи с отбытием, - прокомментировали в СУ СКР по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU