2019-07-19T08:12:12+03:00
Происшествия

В Самарской области директор организации разобрал лизинговый грузовик, чтобы починить свою машину

Теперь мужчине придется ответить перед судом за кражу автозапчастей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Предприимчивому мужчине грозит до 10 лет колонииПредприимчивому мужчине грозит до 10 лет колонииФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего директора одной из организаций в Клявлинском районе, который подозревается в краже запчастей с лизингового грузового автомобиля.

- В 2016 году мужчина ввел в заблуждение своего подчиненного, поручив перевезти отечественный грузовой автомобиль, находящийся у компании в лизинге, в автосервис в город Набережные Челны. Работники автосервиса, согласно договору, сняли с грузовика двигатель, коробку передач, кабину, ходовую часть, кузов и переставили все это на машину, которая принадлежала директору организации, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Оставшиеся части от грузовика злоумышленник пристроил в другое место. О том, что лизинговый автомобиль пропал, стало известно входе аудита сотрудниками ОАО, которому он принадлежал. Сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.

В настоящее время правоохранители направили уголовное дело, возбужденное по статье «Кража», на рассмотрение в суд. Директору клявлинской организации грозит до 10 лет лишения свободы, штраф до 1 млн рублей и ограничение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Такой же энергоемкий, как Самара Арена»: специалисты готовят систему энергоснабжения Шестого кассационного суда
Капитан «Ростова» Александр Гацкан может перейти в «Крылья Советов»
Самарцы обеспокоены гибелью мальков стерляди в реке Самаре
В Самаре на Арцыбушевской легковушка въехала в столб и остановила движение трамваев
В Тольятти иностранец пытался подкупить полицейского
В Самаре заведующая детсадом подкупала чиновников
Семья из Кемерово ехала на юг, а попала в ДТП под Сызранью
В Тольятти достроят улицу Офицерская
В Самарской области на крючок рыбака попалась хищная черепаха
Администрация Сызрани формирует кадровый резерв
Дмитрий Азаров предложил включить тему российско-белорусской дружбы в школьную программу
В Тольятти на Громовой "открыли" новый фонтан
В Самарской области возросло число отравившихся рабочих из Узбекистана
Им просто нужно чуть больше внимания: в Самаре расскажут, как жить рядом с детьми с синдромом Дауна
В Самаре перекроют движение транспорта на пересечении Аэродромной и Волгина
Владелице кооператива, обманувшей россиян на 3 млн рублей, официально предъявили обвинение
Скончался легенда самарской медицины Николай Манаков
Самарский политех стал одним из 15 лучших технических вузов России
ФАС занялась выяснением законности повышения цен на проезд в маршрутках Самары
В Самарской области полицейские нашли у жителей 78 ружей и более 350 патронов
В Самарской области проверили привезенные из Краснодарского края арбузы
"Это будет просто бомба!" В Самаре снимают второй сезон популярного сериала "Все по-честному"
В Тольятти 19-летний парень переходил дорогу по «зебре» и попал под колеса «Приоры»