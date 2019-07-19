В Самарской области директор организации разобрал лизинговый грузовик, чтобы починить свою машину

СЕГОДНЯ 08:09 2019-07-19T08:12:12+03:00

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В Самарской области полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего директора одной из организаций в Клявлинском районе, который подозревается в краже запчастей с лизингового грузового автомобиля.

- В 2016 году мужчина ввел в заблуждение своего подчиненного, поручив перевезти отечественный грузовой автомобиль, находящийся у компании в лизинге, в автосервис в город Набережные Челны. Работники автосервиса, согласно договору, сняли с грузовика двигатель, коробку передач, кабину, ходовую часть, кузов и переставили все это на машину, которая принадлежала директору организации, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Оставшиеся части от грузовика злоумышленник пристроил в другое место. О том, что лизинговый автомобиль пропал, стало известно входе аудита сотрудниками ОАО, которому он принадлежал. Сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.

В настоящее время правоохранители направили уголовное дело, возбужденное по статье «Кража», на рассмотрение в суд. Директору клявлинской организации грозит до 10 лет лишения свободы, штраф до 1 млн рублей и ограничение свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU