«Такой же энергоемкий, как Самара Арена»: специалисты готовят систему энергоснабжения Шестого кассационного суда

СЕГОДНЯ 09:10 2019-07-19T09:10:11+03:00

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В Самаре готовят систему энергоснабжения для Шестого кассационного суда, который откроется на Крымской площади в 24-этажном здании. Здесь будут расположены супермощные серверы, энергоемкие компьютеры для электронного документооборота между регионами. Энергонагрузка здания будет достигать 2,88 МВт – это сравнимо с мощностью, которую потребляет «Самара Арена».

- Самарская сетевая компания ведет строительство двухэтажной подстанции 6/0,4 кВ с четырьмя трансформаторами мощностью 2000 кВА каждый и почти 3 километров кабельных линий напряжением 6 и 0,4 кВ. Это позволит обеспечить объект надежным энергоснабжением, - рассказали в компании.

Сейчас все работы ведутся по графику. Шестой кассационный суд станет самым большим по численности сотрудников в России. В нем будет работать 113 судей и еще больше обслуживающего персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU