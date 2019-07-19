2019-07-19T11:53:43+03:00
Общество

Самарский предприниматель Владимир Кошелев вложит в развитие Сергиева Посада 15 миллиардов рублей

Эти деньги пойдут на развитие туризма
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Владимир Кошелев планирует построить в городе туристический комплекс с гостиничными номерами и апарт-отель.Владимир Кошелев планирует построить в городе туристический комплекс с гостиничными номерами и апарт-отель.Фото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Самарский застройщик Владимир Кошелев планирует вложить в развитие Сергиева Посада 15 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на развитие туризма в городе. Сначала в корпорации «Кошелев» планировали заниматься в Сергиевом Посаде только строительством, но затем концепцию решили поменять. В городе увидели большой туристический потенциал, от которого сейчас, по оценкам экспертов, используют 10%. Теперь корпорация планирует создать там современную гостиничную инфраструктуру, которая позволит разместить всех иностранных туристов. Кроме того, она поможет развиваться внутреннему туризму.

Самарский предприниматель вложится в развитие Сергиева Посада.

- Самая большая проблема этого города в том, что туристы приезжают одним днем, всего на несколько часов, - рассказывает председатель совета директоров корпорации «Кошелев» Владимир Кошелев. - Мы оставляем часть территории под застройку жилья. Остальная территория будет перерабатываться, это будет большой туристический комплекс с гостиничными номерами и апарт-отель.

Кроме того, историческую часть Сергиева Посада ждет масштабное благоустройство. Например, планируют воссоздать 12 исторических свобод, которые окружали лавру. Им также вернут прежние названия, связанные с профессиями, – Пушкарская слобода, Поварская и т.д – и придумают свою символику.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре улица Алма-Атинская ушла под воду из-за утечки на трубе
В Самаре почистят озеро возле храма Трех святителей
В Самаре из-за ремонта теплосетей на Аэродромной — Волгина автобусы поедут в объезд
Мастер-классы от мастеров и сеансы одновременной игры: в Самарской области пройдут шахматные праздники
В Самаре топ-менеджер «Кузнецова» отделался штрафом за коммерческий подкуп в 500 тысяч рублей
В Самаре ради благоустройства двора на Осипенко спилят 100 деревьев
В Прибрежном из-за молодежного форума «iВолга-2019» перекроют дорогу
В Самарской области открывается сезон охоты на зайцев, лисиц и норок
В Тольятти молодой водитель ВАЗа сбил на «зебре» женщину с двумя детьми
В историческом центре Самары могут построить еще несколько высоток
В Самаре мотоциклисты-нарушители катаются по набережной и в Струковском саду
«Такой же энергоемкий, как Самара Арена»: специалисты готовят систему энергоснабжения Шестого кассационного суда
Капитан «Ростова» Александр Гацкан может перейти в «Крылья Советов»
Самарцы обеспокоены гибелью мальков стерляди в реке Самаре
В Самаре на Арцыбушевской легковушка въехала в столб и остановила движение трамваев