Самарский предприниматель Владимир Кошелев вложит в развитие Сергиева Посада 15 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 11:53 2019-07-19T11:53:43+03:00

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Самарский застройщик Владимир Кошелев планирует вложить в развитие Сергиева Посада 15 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на развитие туризма в городе. Сначала в корпорации «Кошелев» планировали заниматься в Сергиевом Посаде только строительством, но затем концепцию решили поменять. В городе увидели большой туристический потенциал, от которого сейчас, по оценкам экспертов, используют 10%. Теперь корпорация планирует создать там современную гостиничную инфраструктуру, которая позволит разместить всех иностранных туристов. Кроме того, она поможет развиваться внутреннему туризму.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="944" height="668" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/721143" frameborder="0"></iframe> Самарский предприниматель вложится в развитие Сергиева Посада.

- Самая большая проблема этого города в том, что туристы приезжают одним днем, всего на несколько часов, - рассказывает председатель совета директоров корпорации «Кошелев» Владимир Кошелев. - Мы оставляем часть территории под застройку жилья. Остальная территория будет перерабатываться, это будет большой туристический комплекс с гостиничными номерами и апарт-отель.

Кроме того, историческую часть Сергиева Посада ждет масштабное благоустройство. Например, планируют воссоздать 12 исторических свобод, которые окружали лавру. Им также вернут прежние названия, связанные с профессиями, – Пушкарская слобода, Поварская и т.д – и придумают свою символику.

ИСТОЧНИК KP.RU