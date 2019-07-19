В Самаре почистят озеро возле храма Трех святителей
Все работы обещают завершить до начала ноября
Фото: храм в честь Трех святителейФото: vk.com
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Жители Самары обеспокоились судьбой озера возле храма Трех святителей на пересечении улиц Георгия Димитрова и Стара-Загора. По их словам, водоем скоро пересохнет.
- Когда займутся озером возле храма Трех святителей? Оно скоро совсем пересохнет. Обещали, что озеро будет включено в план работ, - написала местная жительница в Твиттере.
На обращение самарчанки ответили представители департамента городского хозяйства и экологии. Они сообщили, что на данный момент занимаются заключением контракта на очистку. Все работы планируется завершить до 31 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU