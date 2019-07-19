Уберут только старые и опасные насаждения: в Самаре на Осипенко спилят не 100, а 19 деревьев

СЕГОДНЯ 14:54 2019-07-19T14:54:18+03:00

Жители двора рассказали, какие и сколько на самом деле спилят деревья в рамках благоустройства

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В редакцию «Комсомольской правды — Самара» обратились жители дома № 18 по улице Осипенко. Сегодня, 19 июля, появилась новость о том, что их двор собираются благоустроить и что для этого там потребуется спилить деревья. Число деревьев для ликвидации было указано 100. Эта цифра не соответствует действительности. К сожалению, была допущена ошибка. На самом деле в рамках благоустройства во дворе должны убрать куда меньшее количество деревьев.

- В нашем дворе планируется спилить только 19 деревьев. Все они старые и были признаны аварийными. Эти работы уже давно были согласованы с администрацией. Причем проектом оставляются остролистные клены, ели и каштаны. Под спил пойдут поросль и старые опасные карагачи, - сообщил глава ТСЖ «Триера» Алексей Сорокин.

Таким образом, речи о том, что ради благоустройства территории под вырубку пойдет целая сотня деревьев не идет. Такого большого количества зеленых насаждений во дворе на Осипенко попусту нет. Уберут только старые и опасные деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU