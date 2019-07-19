Погода на выходные 20-21 июля в Самарской области: будет жарко и сухо

СЕГОДНЯ 16:22 2019-07-19T16:22:44+03:00

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Синоптики рассказали, какая погода будет ждать жителей Самарской области в предстоящие выходные, 20 и 21 июля. Судя по их прогнозам, у самарцев есть все шансы провести эти два дня, нежась под солнцем на пляже. В регионе будет жарко и сухо.

- В ближайшие выходные территория Средней Волги будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Температурный фон ожидается в пределах нормы. В начале следующей недели с приближением атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди с грозами, - сообщили в Приволжском УГМС.

Так, в субботу, 20 июля, в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Будет дуть западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Воздух прогреется до 25...30 °C. В воскресенье, 21 июля, осадков также не предвидится. Ветер по-прежнему будет дуть западный и со скоростью 5-10 м/с. А вот столбики термометров немного опустятся: 22...27 °C. В понедельник, 22 июля, местами по региону пройдет кратковременный дождь и возможна гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU