В Тольятти фельдшеры и водители скорой помощи объявили об «итальянской забастовке»
Фельдшеры выездных бригад Центральной подстанции Тольяттинской станции скорой медицинской помощи объявили «итальянскую забастовку». Эта акция протеста, которая подразумевает работу только по инструкции, ни на шаг не отступая от правил и не выходя за пределы обязанностей. В четверг, 18 июля, сотрудники вручили директору учреждения Михаилу Лапшину коллективное обращение с 27 подписями, где говорится о двух этапах забастовки: с 1-го и с 15-го августа.
- Мы, сотрудники Тольяттинской ССМП, не можем больше работать на 1,5 и более ставки в попытке обеспечить самые элементарные потребности наших семей, гробя свое здоровье, не видя своих родных и близких. Из-за усталости выездного персонала растет риск врачебных ошибок. А из-за нехватки бригад часто не выполняется федеральный 20-минутный норматив прибытия на экстренный вызов, - приводит слова медработников профсоюз «Действие».
Также фельдшеры и водители подстанции утверждают, что за последний месяц произошло резкое падение зарплаты — в среднем на 6-7 тысяч рублей; сам размер зарплат тоже имеет довольно низкий уровень; начисляются денежные средства с нарушениями, к примеру, при переработках сверх нормы часов сверхнормативные дежурства оплачиваются как работа по совместительству; также работодатель изменил режим работы тем сотрудникам, которые отказались брать внутреннее совместительство: теперь вместо смены с 8:00 до 20:00 медикам приходится трудиться в смену с 10:00 до 22:00, после завершения которой им трудно уехать домой; парк автомобилей скорой помощи, несмотря на обновление, недостаточен для качественной работы. Некоторые машины имеют технические неисправности, и запчасти к ним иногда приходится покупать водителям за свой счет.
В связи с этим фельдшеры потребовали увеличить число реанимационных бригад до 7-8 штук; установить компенсационную надбавку за ночные часы работы - 100% к окладу; изменить график работы; водителям компенсировать затраты на автодетали; ввести доплату медработникам за работу в неукомплектованной бригаде; снять с линии неисправные машины и отремонтировать их.
В рамках первого этапа забастовки — с 1 августа — 20 фельдшеров выездных бригад Центральной подстанции намерены отказаться от внутреннего совместительства и перейти к работе в 1 смену, а в рамках второго этапа — с 15 августа — к акции подключатся сотрудники других подстанций. Для урегулирования вопроса медики предложили своему работодателю и министерству здравоохранения Самарской области создать специальную рабочую группу.
ИСТОЧНИК KP.RU