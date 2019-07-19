В Тольятти фельдшеры и водители скорой помощи объявили об «итальянской забастовке»

СЕГОДНЯ 18:42 2019-07-19T18:42:51+03:00

Медики грозятся, что с 1 августа начнут работать только по инструкции, не беря на себя дополнительные смены

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Фельдшеры выездных бригад Центральной подстанции Тольяттинской станции скорой медицинской помощи объявили «итальянскую забастовку». Эта акция протеста, которая подразумевает работу только по инструкции, ни на шаг не отступая от правил и не выходя за пределы обязанностей. В четверг, 18 июля, сотрудники вручили директору учреждения Михаилу Лапшину коллективное обращение с 27 подписями, где говорится о двух этапах забастовки: с 1-го и с 15-го августа.

- Мы, сотрудники Тольяттинской ССМП, не можем больше работать на 1,5 и более ставки в попытке обеспечить самые элементарные потребности наших семей, гробя свое здоровье, не видя своих родных и близких. Из-за усталости выездного персонала растет риск врачебных ошибок. А из-за нехватки бригад часто не выполняется федеральный 20-минутный норматив прибытия на экстренный вызов, - приводит слова медработников профсоюз «Действие».

Также фельдшеры и водители подстанции утверждают, что за последний месяц произошло резкое падение зарплаты — в среднем на 6-7 тысяч рублей; сам размер зарплат тоже имеет довольно низкий уровень; начисляются денежные средства с нарушениями, к примеру, при переработках сверх нормы часов сверхнормативные дежурства оплачиваются как работа по совместительству; также работодатель изменил режим работы тем сотрудникам, которые отказались брать внутреннее совместительство: теперь вместо смены с 8:00 до 20:00 медикам приходится трудиться в смену с 10:00 до 22:00, после завершения которой им трудно уехать домой; парк автомобилей скорой помощи, несмотря на обновление, недостаточен для качественной работы. Некоторые машины имеют технические неисправности, и запчасти к ним иногда приходится покупать водителям за свой счет.

В связи с этим фельдшеры потребовали увеличить число реанимационных бригад до 7-8 штук; установить компенсационную надбавку за ночные часы работы - 100% к окладу; изменить график работы; водителям компенсировать затраты на автодетали; ввести доплату медработникам за работу в неукомплектованной бригаде; снять с линии неисправные машины и отремонтировать их.

В рамках первого этапа забастовки — с 1 августа — 20 фельдшеров выездных бригад Центральной подстанции намерены отказаться от внутреннего совместительства и перейти к работе в 1 смену, а в рамках второго этапа — с 15 августа — к акции подключатся сотрудники других подстанций. Для урегулирования вопроса медики предложили своему работодателю и министерству здравоохранения Самарской области создать специальную рабочую группу.

ИСТОЧНИК KP.RU