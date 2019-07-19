2019-07-19T19:26:45+03:00
Общество

В Самарской области могут ввести единый платежный документ ЖКХ

Перед этим у жителей спросят мнение на этот счет
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Единая платежная система позволит уменьшить число квитанций за ЖКХ до одного документаЕдиная платежная система позволит уменьшить число квитанций за ЖКХ до одного документаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области могут внедрить единый платежный документ по оплате ЖКХ. Возможность этого в четверг, 18 июля, обсудили члены общественной палаты региона.

- В сфере ЖКХ накопилось много проблем. На этом рынке все работают «кто во что горазд», а закон выполняется чаще формально. Сегодня есть возможность создать новый продукт, который позволит решить накопившиеся проблемы, в частности, оптимизировать процесс выставления квитанций, – отметил главный инженер центра управления государственными и муниципальными информационными системами и ресурсами Самарской области Сергей Котельников.

По словам эксперта, новая система позволит начислять деньги от собственников жилья на никому не принадлежащий транзитный счет в банке, а потом распределять их по ресурсоснабжающим компаниям. Таким образом, УК из этой цепочки будут исключены. В конечном итоге, это позволит увеличить собираемость платежей и обеспечить их прозрачность. Деньги населения не будут оседать на счетах недобросовестных управляющих компаний.

Также на заседании общественной палаты был поднят вопрос о создании единого личного кабинета для жителей региона, куда они могли бы заносить показания счетчиков по всем коммунальным ресурсам, а также о возможности оплаты отдельных коммунальных услуг. Общественная палата намерена изучить мнение жителей по поводу внедрения единой платежной системы. После этого специалисты уже начнут предпринимать необходимые шаги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Кировском районе Самары 20 июля перекроют несколько дорог
Как добраться до стадиона «Самара Арена» 20 июля на матч «Крылья Советов» - «Арсенал»
В Самаре неизвестный мужчина под покровом темноты вскрыл храм
В Тольятти фельдшеры и водители скорой помощи объявили об «итальянской забастовке»
В Октябрьском районе Самары хотят построить еще один торговый центр
Площадка молодежного форума iВолга готова для встречи гостей
Погода на выходные 20-21 июля в Самарской области: будет жарко и сухо
Экс-вратарь молодежной сборной России: «Женский футбол в Самаре душат»
В Самаре на набережной будут учить танцевать кизомбу
В Самаре молодой человек устроил дерзкое нападение на здание губернской думы
«Крылья Советов»: «Агустин Рохель улетел в Тулузу»
В Самаре определились, каким будет памятник Павлу Мочалову
Уберут только старые и опасные насаждения: в Самаре на Осипенко спилят не 100, а 19 деревьев