В Самарской области могут ввести единый платежный документ ЖКХ
В Самарской области могут внедрить единый платежный документ по оплате ЖКХ. Возможность этого в четверг, 18 июля, обсудили члены общественной палаты региона.
- В сфере ЖКХ накопилось много проблем. На этом рынке все работают «кто во что горазд», а закон выполняется чаще формально. Сегодня есть возможность создать новый продукт, который позволит решить накопившиеся проблемы, в частности, оптимизировать процесс выставления квитанций, – отметил главный инженер центра управления государственными и муниципальными информационными системами и ресурсами Самарской области Сергей Котельников.
По словам эксперта, новая система позволит начислять деньги от собственников жилья на никому не принадлежащий транзитный счет в банке, а потом распределять их по ресурсоснабжающим компаниям. Таким образом, УК из этой цепочки будут исключены. В конечном итоге, это позволит увеличить собираемость платежей и обеспечить их прозрачность. Деньги населения не будут оседать на счетах недобросовестных управляющих компаний.
Также на заседании общественной палаты был поднят вопрос о создании единого личного кабинета для жителей региона, куда они могли бы заносить показания счетчиков по всем коммунальным ресурсам, а также о возможности оплаты отдельных коммунальных услуг. Общественная палата намерена изучить мнение жителей по поводу внедрения единой платежной системы. После этого специалисты уже начнут предпринимать необходимые шаги.
ИСТОЧНИК KP.RU