2019-07-20T11:24:43+03:00
Происшествия

На проспекте Кирова в Самаре столкнулись иномарка и «четырнадцатая»

Один из водителей явно нарушил ПДД
Кирилл КАРИМОВ
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В ночь с пятницы на субботу, 20 июля, на перекрестке улицы Нагорной и проспекта Кирова произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в паблике "ДТП Самара".

"Пежо" и "четырка" встретились, у "француза" морда в хлам, - сетует самарец Алекс Н. - Кто виноват, не в курсе, но никому от этого не легче.

Peugeot 206 получил серьезные повреждения, досталось и ВАЗ-2114. О пострадавших не сообщается. Скорее всего, один из водителей решил проскочить на красный свет – перекресток регулируемый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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