На проспекте Кирова в Самаре столкнулись иномарка и «четырнадцатая»
Один из водителей явно нарушил ПДД
vk.com/dtp_sam
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В ночь с пятницы на субботу, 20 июля, на перекрестке улицы Нагорной и проспекта Кирова произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в паблике "ДТП Самара".
"Пежо" и "четырка" встретились, у "француза" морда в хлам, - сетует самарец Алекс Н. - Кто виноват, не в курсе, но никому от этого не легче.
Peugeot 206 получил серьезные повреждения, досталось и ВАЗ-2114. О пострадавших не сообщается. Скорее всего, один из водителей решил проскочить на красный свет – перекресток регулируемый.
ИСТОЧНИК KP.RU