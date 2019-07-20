2019-07-20T20:01:17+03:00
Наука

С Байконура успешно стартовала ракета-носитель самарского производства

На МКС отправились три космонавта
Кирилл КАРИМОВ
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Прямо сейчас корабль продолжает автономный полет к Международной космической станцииПрямо сейчас корабль продолжает автономный полет к Международной космической станцииФото: пресс-служба Роскосмоса
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В субботу, 20 июля, российская ракета-носитель «Союз-ФГ» самарского производства была запущена с космодрома Байконур. Пилотируемый корабль «Союз МС-13» доставит на МКС трех космонавтов.

В 20:37 по самарскому времени космический корабль «Союз МС-13» успешно отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите. Сейчас он продолжает автономный полет к Международной космической станции.

Космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и астронавты НАСА Эндрю Морган и Европейского космического агентства Лука Пармитано проведут на станции 201 сутки. Экипаж проведет почти 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, пять из них будут выполняться в автоматическом режиме без участия людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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