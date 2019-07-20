С Байконура успешно стартовала ракета-носитель самарского производства
В субботу, 20 июля, российская ракета-носитель «Союз-ФГ» самарского производства была запущена с космодрома Байконур. Пилотируемый корабль «Союз МС-13» доставит на МКС трех космонавтов.
В 20:37 по самарскому времени космический корабль «Союз МС-13» успешно отделился от третьей ступени носителя на целевой орбите. Сейчас он продолжает автономный полет к Международной космической станции.
Космонавт Роскосмоса Александр Скворцов и астронавты НАСА Эндрю Морган и Европейского космического агентства Лука Пармитано проведут на станции 201 сутки. Экипаж проведет почти 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований, пять из них будут выполняться в автоматическом режиме без участия людей.
ИСТОЧНИК KP.RU