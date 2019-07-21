В Самаре столкнулись автобус и две легковушки
К счастью, никто не пострадал
Причину ДТП выясняют специалисты.Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
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В Самаре в субботу, 20 июля, произошло ДТП с участием общественного транспорта. На Новокуйбышевском шоссе в Куйбышевском районе областной столицы столкнулись маршрутный автобус и две легковушки. Авария произошла в районе 22:00. К счастью, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
- К месту ДТП выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: четырех человека личного состава и одной единицы техники, - уточнили в ведомстве.
Причину ДТП выясняют специалисты. На месте также работали сотрудники ГИБДД.
ИСТОЧНИК KP.RU