Очевидцы сообщают о пострадавшем рабочем: в Самаре на соревновании по дрифту машина влетела в перевернутый дом

СЕГОДНЯ 09:57 2019-07-21T09:57:04+03:00

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В Самаре на соревновании по дрифту Drift That, которое состоялось 20 июля на парковке ТК «Амбар» в Самаре, произошло ЧП. В одной из заездов один из участников вылетел с трассы и врезался в рекламную конструкцию – перевернутый дом. Как рассказали корреспонденту «КП-Самара» очевидцы, в ДТП есть пострадавшие.

- Я слышал, что пострадал рабочий, который в момент аварии был в перевернутом доме. Он либо упал, либо сам выпрыгнул из окна дома, когда увидел приближающуюся машину. Приезжала полиция, организаторы долго с ней разбирались, - рассказал очевидец Николай М.

О состоянии водители ничего не сообщается.

Происшествие попало на видео. Его разместил на Ютубе пользователь с ником Ser Go.

Авария на DRIFT THAT в Самаре 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU