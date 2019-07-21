В Самаре на Полевом спуске нашли тело мужчины

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-21T11:30:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самарской области в субботу, 20 июля, на Волге нашли тела двух мужчин. Первое – в районе Полевого спуска в Самаре. Спасатели достали труп из реки в районе 17:40. Второе тело обнаружили в районе поселка Солнечная поляна. Его достали из воды около 21:30, сообщает пресс-служба Главном управлении МЧС России по Самарской области.

Сейчас личности обоих погибших мужчин устанавливают. Также специалисты выясняют причины смерти. По предварительной версии, оба погибших утонули.

В МЧС просят жителей Самарской области быть аккуратными и внимательными на отдыхе.

ИСТОЧНИК KP.RU