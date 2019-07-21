2019-07-21T23:00:00+03:00
Общество

Подводный рыбак из Тольятти поймал огромного сома

Фотографию мужчина разместил на одном из тематических форумов
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: nazaderjke.ruФото: nazaderjke.ru
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Тольяттинский рыбак, известный под ником Kriminal, на одном из тематических форумов разместил фотографию своего улова. Мужчина поймал огромного сома весом в несколько десятков килограммов.

- Приехали с охоты, были на Волге-Матушке, вода теплая и уже начала цвести. Прошлись по сазаньим точкам, которые работали в том году, сазана нет нигде даже и не видели. Судак - в час по чайной ложке, и то не крупный, до 3 кг. Сомята гуляют небольшие, забил стрелку их родителям, встретились на точке у третей коряги перед лещевом. В итоге один сом и гнутый гарпун, - написал рыбак.

Поймал сома мужчина, когда рыбачил под водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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