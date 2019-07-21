В Самаре на 6-ой просеке из-за прорыва потекли багровые реки

СЕГОДНЯ 21:00 2019-07-21T21:00:28+03:00

Самарской области и в ЕДДС Самары обратились в Самарские коммунальные системы с просьбой принять меры по устранению прорыва. Фото: скрин с видео

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В Самаре днем в воскресенье, 21 июля, на 6-ой просеке в районе дома №129 прорвало трубу. Вода из прорыва хлынула на дорогу. Местный житель сделал видео прорыва, на котором видно, что вода окрасилась в багровый цвет.

В Самаре на 6-ой просеке потекли багровые реки. https://t.co/PYZUkcw9ej

- С прорывом всех нас, - иронизирует автор видео.

Самарцы шутят, называя прорыв «илитным» (ироническая форма слова «элитный») и «рекой Азаровкой». В мобильной приемной губернатора Самарской области и в ЕДДС Самары обратились в Самарские коммунальные системы с просьбой принять меры по устранению прорыва.

Прорыв трубы в Самаре. С прорывом всех нас!!! https://t.co/SwIOj2scbJ

ИСТОЧНИК KP.RU