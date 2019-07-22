Самарцы засняли на видео, как военные объехали пробку по тротуару

СЕГОДНЯ 09:09 2019-07-22T09:09:54+03:00

Военные без мигалок и спецсигналов проехали по тротуару, пытаясь догнать колонну Фото: Скриншот с видео

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Утром в воскресенье, 21 июля, микрорайон Волгарь в Куйбышевском районе Самары посетили «вежливые» люди. Там военные на четырех спецмашинах решили объехать пробку на улице Казачьей прямо по тротуару, где шли пешеходы с детьми. Момент этого необычного для города происшествия попал на видеорегистратор одного из автомобилистов.

- У военных какие-то другие ПДД? Где машины сопровождения? Где звуковая сигнализация? Кто разрешил ездить по тротуарам? - возмутились в Твиттере самарцы, обращаясь к сотрудникам ГИБДД.

Как сообщили в командовании Самарского гарнизона, несколько спецавтомобилей отстали от колонны, пропуская пешеходов. Вернуться в «строй» военные решили, проехав несколько метров по тротуару. По встречной полосе они не поехали, чтобы не создавать аварийной ситуации. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU