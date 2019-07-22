Самарцы признались, что чувствуют себя комфортнее и безопаснее с женщинами-таксистами, чем с мужчинами

СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-22T11:35:06+03:00

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В последнее время на дорогах Самары можно встретить много женщин-водителей: как за рулем личного авто, так и в кабине троллейбуса или трамвая. Также женщины сейчас активно осваивают профессию таксиста. В связи с этим среди самарцев решили провести опрос и выяснить, как они относятся к женщинам-таксистам. Как оказалось, большинство — 76% респондентов — чувствуют себя в безопасности рядом с представительницами прекрасного пола за рулем и готовы доверить им свою жизнь на время поездки.

- По мнению мужчин, представители их пола водят такси лучше. За женщин проголосовали только 4%. Между тем, некоторые респонденты признались, что женщины водят авто аккуратнее, чем мужчины, и даже с «нежностью». Кроме того, и дамы, и мужчины сошлись во мнении, что пол не играет роли в мастерстве водителя такси, здесь гораздо важнее опыт, - сообщили в пресс-службе компании «СитиМобил», которая и организовала опрос.

Большинство опрошенных мужчин считают, что профессия таксиста опасна для женщины, а вот 39% дам уверены, что такая работа безопасна для них. В целом респонденты положительно высказываются о женщинах-таксистах. Многие горожане отметили, что чувствуют себя с ними комфортно и что представительницы прекрасного пола более внимательны за рулем и аккуратнее ведут машину. А один из пассажиров признался, что женщины-таксисты — бесстрашны и являются хорошими собеседницами.

ИСТОЧНИК KP.RU