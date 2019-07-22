В Самарской области водитель на «Приоре» впечатался в опору моста
Утром в понедельник, 22 июля, около поселка Алексеевка Кинельского района произошло страшное ДТП. Там автомобиль «Лада Приора» влетел в опору моста. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.
- Там дорога почти идеальная и на 100 едешь спокойно. Езжу там еженедельно. Тут либо превышение и отвлекся, либо отказ техники, - поделился мнением один из автомобилистов.
Судя по всему, удар был очень сильный. Машину разворотило почти полностью. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, за рулем легковушки находился 24-летний молодой человек. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас там работают сотрудники полиции и МЧС. Подробности аварии уточняются.
Возле Алексеевки "Приора" влетела в опору моста 22.07.2019.
ИСТОЧНИК KP.RU