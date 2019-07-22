2019-07-22T11:57:23+03:00
Происшествия

В Самарской области водитель на «Приоре» впечатался в опору моста

Молодой человек погиб на месте [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Елена Шидакова / ДТП 163 СамараФото: Елена Шидакова / ДТП 163 СамараФото: vk.com
Изменить размер текста:

Утром в понедельник, 22 июля, около поселка Алексеевка Кинельского района произошло страшное ДТП. Там автомобиль «Лада Приора» влетел в опору моста. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

- Там дорога почти идеальная и на 100 едешь спокойно. Езжу там еженедельно. Тут либо превышение и отвлекся, либо отказ техники, - поделился мнением один из автомобилистов.

Судя по всему, удар был очень сильный. Машину разворотило почти полностью. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, за рулем легковушки находился 24-летний молодой человек. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас там работают сотрудники полиции и МЧС. Подробности аварии уточняются.

Возле Алексеевки "Приора" влетела в опору моста 22.07.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самарцы признались, что чувствуют себя комфортнее и безопаснее с женщинами-таксистами, чем с мужчинами
В семейном парке развлечений «Мегалэнд» в Самаре идет акция «Безлимит»
В Самарской области водитель Kia Cerato «догнал» поворачивающую «Калину»: пострадали двое детей
В Самаре мазут, попавший благодаря частникам в канализацию, затопил улицу Промышленности
Жительница Самарской области не подготовилась к встрече со служителями Фемиды и начала ругаться матом в суде
В Тольятти молодая мать после выпивки задремала на лавке и попала под полицейскую проверку
Минспорт Самарской области: «Создать профессиональную команду по женскому футболу можно только при участии спонсоров»
В Тольятти спасатели поймали возле одного из домов питона-альбиноса
Самарцы засняли на видео, как военные объехали пробку по тротуару
Появилось видео момента смертельного ДТП у Малой Царевщины с участием ВАЗа и иномарки
В Самаре вернули трамваи на улицу Аэродромную
Стали известны сроки закупки автобусов с кондиционерами в Самаре
В Самаре на 6-ой просеке из-за прорыва потекли багровые реки
В Самарской области объявили массовую охоту на диких кабанов из-за африканской чумы свиней
Подводный рыбак из Тольятти поймал огромного сома
Под Сызранью столкнулись две фуры и легковушка