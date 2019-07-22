В Самарской области водитель на «Приоре» впечатался в опору моста

СЕГОДНЯ 11:52 2019-07-22T11:57:23+03:00

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Утром в понедельник, 22 июля, около поселка Алексеевка Кинельского района произошло страшное ДТП. Там автомобиль «Лада Приора» влетел в опору моста. Об этом очевидцы сообщили в соцсетях.

- Там дорога почти идеальная и на 100 едешь спокойно. Езжу там еженедельно. Тут либо превышение и отвлекся, либо отказ техники, - поделился мнением один из автомобилистов.

Судя по всему, удар был очень сильный. Машину разворотило почти полностью. Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, за рулем легковушки находился 24-летний молодой человек. От полученных травм он скончался на месте. Сейчас там работают сотрудники полиции и МЧС. Подробности аварии уточняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/721600" frameborder="0"></iframe> Возле Алексеевки "Приора" влетела в опору моста 22.07.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU