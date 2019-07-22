«Зрители не пострадали, это рядовое явление»: стали известны подробности аварии на соревновании по дрифту в Самаре

СЕГОДНЯ 13:56 2019-07-22T13:56:32+03:00

Во время одного из заездов один из автомобилей вылетел с трассы и врезался в рекламную конструкцию Фото: скриншот с видео

Изменить размер текста: A A

Появились подробности аварии, которая произошла во время соревнований по дрифту Drift That около ТК «Абмар» в Самаре. Напомним, во время одного из заездов один из автомобилей вылетел с трассы и врезался в рекламную конструкцию – перевернутый дом. ДТП попало на видео. По словам организаторов, зрители не пострадали, а такая авария – рядовое явление.

- В первую очередь мы беспокоимся о безопасности зрителей. Поэтому все места вылетов автомобилей огорожены блоками, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» организатор соревнований Василий Шульц. - На видео это тоже видно. Автомобиль вылетел в забор, который огораживал строящийся объект развлечения. Зрителей там и в помине не было. Если посмотреть даже схему расположения зрителей, то они располагаются намного дальше и автомобиль чисто физически даже не мог доехать до них.

По сути авто въехало в забор строящегося здания. И все. Ничего критичного не произошло. У нас на мероприятиях они регулярно въезжают в блоки и даже так сильно, что автомобиль потом приходится долго ремонтировать. Но почему-то люди об этом не пишут.

Авария на DRIFT THAT в Самаре 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU