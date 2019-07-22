2019-07-22T14:24:35+03:00
Происшествия

Самарец и иностранец устроили в гаражах нарколабораторию и занялись продажей «синтетики» через интернет

Бизнес мужчин в конечном итоге прогорел — их задержали полицейские [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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В подпольной лаборатории полицейские нашли более 20 кг наркотиковВ подпольной лаборатории полицейские нашли более 20 кг наркотиковФото: Скриншот с видео
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В Самаре полицейские накрыли крупную нарколабораторию. В гаражных боксах стражи порядка обнаружили специальное оборудование, более 20 кг синтетических наркотиков и свыше 120 кг прекурсоров для их изготовления.

- Сотрудниками ГУНК МВД совместно с коллегами из Самары при поддержке отряда спецназначения «Гром» были задержаны местный житель и гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Они создали разветвленную сеть по сбыту синтетических наркотиков на территории Центрального и Приволжского федеральных округов. В гаражах злоумышленники оборудовали лабораторию, а также место для хранения и фасовки наркотиков, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, преступники принимали заказы через интернет-магазин. После того, как покупатель переводил на указанные счета деньги, ему сообщалось место тайника-закладки. По факту незаконного производства и сбыта наркотических средств было возбуждено уголовное дело. В отношении злоумышленников суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

В Самаре полицейские при поддержке спецназа накрыли нарколабораторию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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