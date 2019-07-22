В Самаре экс-полицейский взял взятку за песок и попал под суд
В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом бывший заместитель начальника отдела полиции № 7, которого обвиняют в получении взятки и в препятствовании предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
- По версии следствия, вечером 8 августа 2018 года полицейский получил от мужчины незаконное вознаграждение в 200 тысяч рублей. За эти деньги он обещал не мешать одному из ООО забирать с территории Куйбышевского района песок и транспортировать его, - рассказали в ведомстве.
Недавно следователи завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд Самарского района областной столицы.
ИСТОЧНИК KP.RU