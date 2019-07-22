В Самаре экс-полицейский взял взятку за песок и попал под суд

СЕГОДНЯ 16:23 2019-07-22T16:25:24+03:00

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В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом бывший заместитель начальника отдела полиции № 7, которого обвиняют в получении взятки и в препятствовании предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- По версии следствия, вечером 8 августа 2018 года полицейский получил от мужчины незаконное вознаграждение в 200 тысяч рублей. За эти деньги он обещал не мешать одному из ООО забирать с территории Куйбышевского района песок и транспортировать его, - рассказали в ведомстве.

Недавно следователи завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд Самарского района областной столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU