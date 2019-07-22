2019-07-22T20:30:10+03:00
Происшествия

В Сызрани "десятка" на полной скорости протаранила дом, очевидцы говорят, что водитель погиб

От машины практически ничего не осталось
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
По факту происшествия сейчас проводится проверка ФОТО: КТВ-ЛучПо факту происшествия сейчас проводится проверка ФОТО: КТВ-Луч
Изменить размер текста:

Жуткое ДТП произошло сегодня вечером, в понедельник 22 июля, в Сызрани. Примерно в 20-00 на улице Энергетиков ВАЗ-2110 протаранил здание, расположенное рядом со старой водонапорной башней.

- Очевидцы сообщают, что в машине находился только водитель и он погиб. Судя по фото, скорость "десятки" была приличной. Водитель, видимо, даже не тормозил, - сообщает "КТВ-Луч".

От автомобиля практически ничего не осталось. На место ЧП выезжали сотрудники чрезвычайных служб, включая пожарных. Гореть машина не начала. Проводились аварийно-спасательные работы. Сейчас проверку по факту случившегося проводят сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре откроют проезжую часть на улице Аксаковской
Мастер по ликвидации ответит за смерть рабочего на нефтепроводе в Самарской области
Самарского фаната "Металлики", находившегося в федеральном розыске, задержали на концерте его любимой группы в Москве
В Самаре директор ООО отделался штрафом за падение снега с крыши дома на женщину
В Самаре экс-полицейский взял взятку за песок и попал под суд
Исполнительный директор волейбольной «Новы»: «Уверен, мы будет претендовать на выход в плей-офф»
В Самаре 23 июля стартует новый этап гидравлических испытаний теплосетей
В Тольятти на лавочке у детского садика нашли изрезанного ножом мужчину
В Самаре из-за сильного ветра ветка рухнула на припаркованный Lifan
Самарская спортсменка завоевала «серебро» по прыжкам в высоту на первенстве Европы
В Тольятти мужчина получил ножевые ранения и залил подъезд кровью
Самарцы рассказали, почему они не хотят ездить на работу на велосипедах
В Самаре испортили новую беговую дорожку в сквере Фадеева
Баскетбольный клуб «Самара» обновил логотип
Самарец и иностранец устроили в гаражах нарколабораторию и занялись продажей «синтетики» через интернет
В Самарской области на конкурсе «Достояние губернии» определят лучшие компании
«Зрители не пострадали, это рядовое явление»: стали известны подробности аварии на соревновании по дрифту в Самаре
Самарцы устали ждать открытия движения по Фрунзенскому мосту