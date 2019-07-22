В Сызрани "десятка" на полной скорости протаранила дом, очевидцы говорят, что водитель погиб

СЕГОДНЯ 20:30 2019-07-22T20:30:10+03:00

От машины практически ничего не осталось

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Жуткое ДТП произошло сегодня вечером, в понедельник 22 июля, в Сызрани. Примерно в 20-00 на улице Энергетиков ВАЗ-2110 протаранил здание, расположенное рядом со старой водонапорной башней.

- Очевидцы сообщают, что в машине находился только водитель и он погиб. Судя по фото, скорость "десятки" была приличной. Водитель, видимо, даже не тормозил, - сообщает "КТВ-Луч".

От автомобиля практически ничего не осталось. На место ЧП выезжали сотрудники чрезвычайных служб, включая пожарных. Гореть машина не начала. Проводились аварийно-спасательные работы. Сейчас проверку по факту случившегося проводят сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU