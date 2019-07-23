2019-07-23T08:05:40+03:00
Общество

В Самаре из-за прохудившейся трубы затопило улицу Победы

Вода залила половину проезжей части
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Алексей Симонов / Самара LifeФото: Алексей Симонов / Самара LifeФото: vk.com
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Утро вторника, 23 июля, жители улицы Победы в Самаре встретили с потопа. Там прохудилась труба, из-за чего вода устремилась на дорогу и наполовину ее затопила.

- Вода бьет из-под земли в районе трамвайных рельсов на пересечении улиц Победы и Советской, - сообщили в соцсетях местные жители.

Под воду ушла половина проезжей части на улице Победы Фото: vk.com

Под воду ушла половина проезжей части на улице ПобедыФото: vk.com

Кто-то заботливый уже положил дощечки, и теперь пешеходы преодолевают разлившуюся реку до трамвая по ним. На движении трамваев, ЧП не сказалось. К слову, местных жителей больше напугал не прорыв и возможная угроза посидеть какое-то время без воды, а то что для устранения утечки придется вскрывать новый асфальт, который только недавно уложили на улице Победы. На каких именно сетях произошла утечка, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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