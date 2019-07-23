2019-07-23T08:43:45+03:00
Общество

В аэропорту Курумоч сожгли фрукты с опасными личинками из Азербайджана и Таджикистана

Вредные организмы нашли в алыче, яблоках и персиках
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: управление Россельхознадзора по Самарской областиФото: управление Россельхознадзора по Самарской области
Изменить размер текста:

Сотрудники Россельхознадзора продолжают неустанно следить за продуктами, которые пытаются ввезти в Самарскую область из-за границы. Так, за прошедший месяц специалисты выявили 11 попыток ввоза в регион подкарантинной продукции, зараженной вредными организмами, из Азербайджана, Грузии и Таджикистана.

- В 4 случаях, в алыче, были обнаружены личинки восточной плодожорки, в 6 случаях, в яблоках и персиках, была найдена калифорнийская щитовка. Кроме того, в специях из Таджикистана были выявлены семена растений рода повилика, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

По данным ведомства, всю зараженную продукцию отправили в печь аэропорта Курумоч, где ее в дальнейшем сожгли. Всего же за месяц специалисты нашли в багаже у пассажиров самарского аэровокзала 492 кг запрещенных к ввозу овощей и фруктов из Азербайджана, Грузии, Таджикистана и Узбекистана. Все они были уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре после жалоб горожан проверят контактный зоопарк в Управленческом
Самарчанок зовут в «Мегу» научиться фотопозированию и сделать бесплатный макияж
Замминистра энергетики и ЖКХ Самарской области стала сотрудница «ЭкоСтройРесурса»
Главная военная прокуратура займется «ездоками» по тротуару на армейской технике в Самаре
В Самаре из-за прохудившейся трубы затопило улицу Победы
В Кинельском районе при лобовом столкновении грузовика и «Гранты» погибла женщина-водитель
В Самаре пьяный автолюбитель пытался скрыться от полиции, чудом никого не сбил и заглох на рельсах
Не могут спустить почти неделю: в Тольятти местная жительница пытается спасти кота, который застрял на дереве
В Сызрани "десятка" на полной скорости протаранила дом, очевидцы говорят, что водитель погиб
В Самаре откроют проезжую часть на улице Аксаковской
Мастер по ликвидации ответит за смерть рабочего на нефтепроводе в Самарской области
Самарского фаната "Металлики", находившегося в федеральном розыске, задержали на концерте его любимой группы в Москве
В Самаре директор ООО отделался штрафом за падение снега с крыши дома на женщину
В Самаре экс-полицейский взял взятку за песок и попал под суд
Исполнительный директор волейбольной «Новы»: «Уверен, мы будет претендовать на выход в плей-офф»
В Самаре 23 июля стартует новый этап гидравлических испытаний теплосетей
В Тольятти на лавочке у детского садика нашли изрезанного ножом мужчину
В Самаре из-за сильного ветра ветка рухнула на припаркованный Lifan
Самарская спортсменка завоевала «серебро» по прыжкам в высоту на первенстве Европы
В Тольятти мужчина получил ножевые ранения и залил подъезд кровью
Самарцы рассказали, почему они не хотят ездить на работу на велосипедах
В Самаре испортили новую беговую дорожку в сквере Фадеева
Баскетбольный клуб «Самара» обновил логотип
Самарец и иностранец устроили в гаражах нарколабораторию и занялись продажей «синтетики» через интернет
В Самарской области на конкурсе «Достояние губернии» определят лучшие компании
«Зрители не пострадали, это рядовое явление»: стали известны подробности аварии на соревновании по дрифту в Самаре
Самарцы устали ждать открытия движения по Фрунзенскому мосту