В аэропорту Курумоч сожгли фрукты с опасными личинками из Азербайджана и Таджикистана

СЕГОДНЯ 08:43 2019-07-23T08:43:45+03:00

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Сотрудники Россельхознадзора продолжают неустанно следить за продуктами, которые пытаются ввезти в Самарскую область из-за границы. Так, за прошедший месяц специалисты выявили 11 попыток ввоза в регион подкарантинной продукции, зараженной вредными организмами, из Азербайджана, Грузии и Таджикистана.

- В 4 случаях, в алыче, были обнаружены личинки восточной плодожорки, в 6 случаях, в яблоках и персиках, была найдена калифорнийская щитовка. Кроме того, в специях из Таджикистана были выявлены семена растений рода повилика, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

По данным ведомства, всю зараженную продукцию отправили в печь аэропорта Курумоч, где ее в дальнейшем сожгли. Всего же за месяц специалисты нашли в багаже у пассажиров самарского аэровокзала 492 кг запрещенных к ввозу овощей и фруктов из Азербайджана, Грузии, Таджикистана и Узбекистана. Все они были уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU