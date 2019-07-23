Замминистра энергетики и ЖКХ Самарской области стала сотрудница «ЭкоСтройРесурса»
О новом назначении сообщил депутат губдумы Михаил Матвеев
Фото: с сайта компании "ЭкоСтройРесурс"
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Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев в своем микроблоге в Твиттере сообщил о новом назначении в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области. Парламентарий со ссылкой на источник в ведомстве рассказал, что на пост заместителя министра была назначена Наталья Ржевская.
- Директор по экологии регионального оператора по обращению с ТКО, компании «ЭкоСтройРесурс» Наталья Ржевская назначена замминистра энергетики и ЖКХ. Пчелы против меда, - отметил Михаил Матвеев.
По некоторым данным, на новом месте работы Наталья Ржевская будет контролировать новую «мусорную реформу».
ИСТОЧНИК KP.RU