2019-07-23T11:19:28+03:00
Общество

Эксперт по трагедии на перевале Дятлова из Похвистнево рассказал свою версию событий на федеральном канале

Александр Митрофанов выступил в передаче «На самом деле» на Первом канале
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Александр Митрофанов на Первом канале.Александр Митрофанов на Первом канале.Фото: скриншот с видео
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Журналист из Похвистнево Александр Митрофанов стал участником передачи «На самом деле», которая идет на Первом канале. Посвящен выпуск был трагедии на перевале Дятлова. Митрофанов изложил свою версию событий, которую приводит издание «Похвистнево-информ».

В эфире один из экспертов заявил, что одного из участников экспедиции на перевал пытали – подвесили на кедре и прижигали факелом. Он ссылается на акт исследования трупа. Журналист из Похвистнево с этим не согласен. Он уверяет – если парня пытали, сгорела бы его одежда. Однако носки погибшего целы.

Кроме того, журналист уверен – травмы черепа у одного из погибших вызваны не ударом приклада автомата, а переохлаждением.

На кедр же участники экспедиции залезали, потому что там был наблюдательный пункт, когда они покинули палатку, спасаясь от чего-то.

При этом, считает эксперт из Похвистнево, участников экспедиции напугал смерч.

Эксперт из Похвистнево: перевал Дятлова или как погибли туристы на самом деле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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