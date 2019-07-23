В Самаре до 17 августа перекроют движение по улице Садовой

СЕГОДНЯ 13:56 2019-07-23T13:56:30+03:00

Из-за ремонтных работ движение по улице Садовой будет закрыто около 4 недель Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Жителей Самары ждет перекрытие еще одной дороги. В течение четырех ближайших недель автомобилисты не смогут ездить по улице Садовой. Участок дороги закроют из-за проведения работ по ремонту тепловых сетей.

- С 8:00 24 июля до 20:00 17 августа будет ограничено движение транспорта по улице Садовой от улицы Ярмарочной до улицы Маяковского, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

На дороге установят специальные знаки. Горожан просят быть внимательнее и заранее планировать свои поездки.

Временная схема ограничения движения

ИСТОЧНИК KP.RU