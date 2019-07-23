В Самарской области 17-летний парень пошел купаться на озеро и утонул

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-23T15:04:13+03:00

ЧП произошло на озере Второй Падовский карьер в Волжском районе Фото: Архив "КП"

На берегу молодой человек отдыхал вместе со своей матерью

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В понедельник, 22 июля, у поселка Падовка в Волжском районе произошло ЧП. Там на озере Второй Падовский карьер утонул 17-летний подросток.

- По предварительным данным, юноша отдыхал на озере вместе с матерью. В какой-то момент подросток пошел купаться и исчез. На берег он так и не вернулся, - сообщили в службе спасения Самарской области.

Известно, что для поиска молодого человека на место происшествия выезжал водолазный отряд ПСС. Тело подростка удалось найти в 15:59. Спасатели извлекли его из воды и доставили на берег. После этого погибшего передали полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU