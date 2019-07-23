Стало известно, когда из Кошелев-Парка запустят общественный транспорт

СЕГОДНЯ 16:16 2019-07-23T16:16:10+03:00

Автобусы поедут через ж/д переезд после того, как его оборудуют должным образом Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В ближайшее время власти должны решить вопрос с открытием движения через ж/д переезд

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Глава министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин сообщил о дате запуска общественного транспорта и школьных автобусов из микрорайона Кошелев-Парк. По словам чиновника, это должно произойти уже к 1 сентября.

Напомним, что Кошелев-Парк отделен от Самары железной дорогой. Там есть переезд, но используют его только для подвоза стройматериалов. Движение общественного транспорта через него запрещено.

- Недавно прилегающие к ж/д переезду дороги были переданы в муниципальную собственность, что дало возможность для его открытия. Теперь переезд нужно оборудовать по всем нормативам, - рассказал Иван Пивкин во вторник, 23 июля, во время прямой линии в соцсетях.

По словам чиновника, на эту пятницу, 26 июля, намечено совещание, на котором будет обсуждаться открытие переезда и дальнейший запуск через него автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU