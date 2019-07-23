2019-07-23T18:51:39+03:00
Общество

В Самаре жители скидываются, чтобы меньше платить за вывоз мусора

Странноватый краудфандинг запустили горожане
Кирилл КАРИМОВ
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Впрочем, как говорят эксперты, шансов на отмену мусорной реформы и пересмотр тарифов невеликиВпрочем, как говорят эксперты, шансов на отмену мусорной реформы и пересмотр тарифов невеликиФото: Антон ЧЕРЕПОК
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Страсти по мусорной реформе продолжают кипеть в широких слоях населения Самары. Так, инициативные горожане собирают деньги независимую экспертизу тарифа на вывоз мусора, которую назначил Самарский областной суд. Об этом сами инициаторы сообщают в Twitter.

- Мы уверены, что эксперты-экономисты докажут нашу правоту и грабительский тариф отменят, - завили истцы «мусорного дела». - Однако проведение экспертизы - дело крайне дорогостоящее, нужно более 100 тысяч рублей. Такой огромной суммы у нас нет. Поэтому обращаемся ко всем неравнодушным: помогите доказать, что мы все - не безмолвное стадо, которое можно обдирать до нитки!

Интересно, но самарцы действительно начали скидываться на «благое дело», на 23 июля было собрано 21 тыс. рублей. Инициаторы утверждают, что все собранные деньги пойдут на нужное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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